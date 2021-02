DJ MARKET TALK: Petróleo fecha em baixa acentuada antes da OPEP

(DJ Bolsa)-- Os preços do WTI afundaram no final da sessão perto de 3,2% para $61,50. A queda foi a maior descida diária desde 6 de novembro e coloca um fim definitivo às quatro sessões consecutivas de ganhos. Os preços do WTI ainda terminaram com ganhos semanais de 3,8%, e os analistas dizem que o sentimento de mercado continua bullish de forma generalizada, mas olhando para o futuro os investidores estão a começar a preocupar-se ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

