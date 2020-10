DJ MARKET TALK: Petróleo misto após reunião da OPEP

(DJ Bolsa)-- O Brent recua 0,2% para $42,53, e os futuros do WTI estabilizam a $41,05, depois da reunião conjunta do comité de monitorização ministerial da OPEP ter dado poucas informações sobre qualquer alteração nos planos de aliviar os cortes de produção. "Têm aumentado os pedidos para a OPEP+ eliminar o plano de aliviar os cortes a partir de 1 de janeiro, tendo em conta que a recuperação da ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone