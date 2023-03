DJ MARKET TALK: Petroleo recua após UAE considerar deixar OPEP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--Os preços do petróleo recuam depois de o Wall Street Journal ter noticiado que os Emirados Árabes Unidos estão a considerar deixar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP. O Brent cai 1,9% para $83,18 por barril, enquanto o WTI cai 2% para $76,60 por barril. O WSJ reportou que os Emirados Árabes Unidos estão a considerar internamente deixar o grupo de produtores de petróleo devido ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.