DJ MARKET TALK: Petróleo recua com regresso dos receios sobre procura

(DJ Bolsa)-- Os preços de referência do petróleo nos EUA deixaram máximos de cinco meses de quarta-feira, encerrando a sessão de hoje a cair 1% para $42,24 por barril, já que o ressurgimento do coronavírus na Índia traz consigo o receio de que a pandemia dure meses ou anos através de surtos esporádicos. "A China recuperou, mas a recuperação da Índia será um fator determinante do ritmo da procura global. Será... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone