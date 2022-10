DJ MARKET TALK: Petróleo sobe à espera de reunião da OPEP

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo sobem enquanto o mercado espera pela reunião da OPEP de quarta-feira, onde o grupo deve cortar a produção. O Brent sobe 0,6% para $89,35 por barril enquanto o WTI avança 0,5% para $84,02 por barril. "Motivados pela ideia de um corte convincente da OPEP, um dólar fraco e um perfil de taxas mais fraco a ajudarem o crescimento a recuperar, os preços do petróleo continuam a subir na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.