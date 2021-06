DJ MARKET TALK: Petróleo sobe acima de $75 pela primeira vez desde 2018

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo atingiram por breves momentos o nível mais alto em mais de dois anos antes de voltarem a cair, com os investidores atentos à procura. O Brent, referência internacional do petróleo, cai 0,3%, para $74,66 o barril, enquanto o WTI desliza 0,4%, para $72,82 por barril. O Brent subiu acima de $75 na sessão asiática pela primeira vez desde o final de 2018. Alguns analistas dizem que a recuperaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone