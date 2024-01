DJ MARKET TALK: Petróleo sobe antes de reservas do DOE

(DJ Bolsa)-- Os futuros do crude sobem antes do relatório das reservas semanais do DOE que deve mostrar a terceira descida consecutiva das reservas e mais acumulação de produto. As reservas de crude devem descer 600.000 barris, de acordo com uma sondagem a analistas e traders feita pelo Wall Street Journal, enquanto as reservas de gasolina devem subir 2,1 milhões de barris e as reservas de refinados devem subir 1 milhão de barris. Os analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.