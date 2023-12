DJ MARKET TALK: Petróleo sobe com queda do dólar

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo sobem ligeiramente esta quinta-feira, com a queda do dólar a dar suporte às commodities denominadas na nota verde. Os futuros do Brent ganham 0,2% para $79,72 por barril, ao passo que o WTI soma 0,2% para $74,24 por barril. O índice ICE do dólar cede 0,2% para 100,22. A liquidez continua reduzida neste período festivo, com receios sobre a situação no Médio Oriente a darem mais suporte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.