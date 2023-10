DJ MARKET TALK: Petróleo sobe com receios sobre conflito alargado no Médio Oriente

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo sobem à medida que as tensões em Israel disparam. O Brent avança 4,1% para $89,51 por barril, enquanto o WTI soma 4,2% para $86,39 por barril. Os receios sobre o contágio das tensões para a região mais alargada do Médio Oriente estão a ajudar a impulsionar os preços, de acordo com analistas. "De facto vemos margem para um preço ligeiramente mais elevado do petró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.