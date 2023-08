DJ MARKET TALK: Petróleo sobe para máximo de 16 semanas

(DJ Bolsa)-- Os sinais de uma restrição acelerada no mercado petrolífero estão a levar os preços do crude para máximos de 16 semanas, com o WTI a subir 0,6% para $81,89 e o Brent a ganhar 0,5% para $85,37. Os dados publicados na terça-feira do API mostraram que as reservas de petróleo dos EUA caíram na semana passada 15 milhões de barris, enquanto as reservas de gasolina e de diesel também caíram. Contudo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.