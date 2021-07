DJ MARKET TALK: Petróleo sobe; reunião da OPEP+ terá sido cancelada

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo aceleram depois de informações que referem que a planeada reunião da OPEP+ foi cancelada. O Brent sobe 0,9% para $76,81/barril. O cartel cancelou a reunião planeada para esta segunda-feira, referiram analistas de petróleo e observadores do mercado no Twitter. Não foi possível confirmar a informação. O cartel deveria reunir-se a partir das 1300 TMG para resolver um diferendo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone