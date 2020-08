DJ MARKET TALK: Petróleo subiu após Furacão Laura passar a categoria 4

(DJ Bolsa)-- O preço do WTI na New York Mercantile Exchange avançaram moderadamente, em alta de 0,1% para $43,39, depois de o National Hurricane Center ter atualizado o Furacão Laura para uma tempestade de categoria 4 "extremamente perigosa" com ventos máximos de cerca de 225 quilómetros por hora. "Uma tempestade catastrófica, ventos extremos e inundações repentinas são esperados na costa noroeste do golfo esta quarta-feira"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

