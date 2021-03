DJ MARKET TALK: Petróleo WTI cai em direção a mínimo de um mês

(DJ Bolsa)-- O petróleo WTI desce 3,6% para $59,35 por barril e está a caminho de fechar nos níveis mais baixos desde 19 de fevereiro à medida que mais confinamentos penalizam a procura global. "A recente vaga de confinamentos na Alemanha, e a mudança de planos na Áustria, são as últimas medidas tomadas, o que faz com que os investidores receiem que novas restrições possam estar no horizonte", refere Mihir ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

