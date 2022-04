DJ MARKET TALK: Petróleo WTI cai para nível mais baixo desde o início da guerra

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo de referência para os EUA caíram para os níveis mais baixos desde o começo da guerra Rússia-Ucrânia há seis semanas, recuando 4,6% para $93,70 por barril e negociando cerca de 24% abaixo do máximo de 13 anos de $123,70 alcançado a 8 de março. A venda está a ser motivada por vários fatores, como os receios sobre uma contração global causada pelos confinamentos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

