DJ MARKET TALK: Petróleo WTI inverte perdas com subida das ações e coronavírus

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo WTI inverteram as perdas recentes para subirem 2% para um máximo da sessão de $41,07, com a progressão das ações em Wall Street a aumentar o apetite pelo risco nos mercados de commodities. Além disso, os preços do crude refletem que houve 47.000 novos casos de coronavírus no domingo nos EUA, o número mais reduzido em quase um mês. Se esta tendência continuar, pode levar os responsáveis ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

