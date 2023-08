DJ MARKET TALK: Petrolíferas mantêm fortes créditos - Moody's

(DJ Bolsa)-- Os ratings de crédito das grandes petrolíferas europeias continuam robustos apesar dos resultados mais baixos no primeiro semestre, dizem Janko Lukac e Karen Berckmann, da Moody's Investors Service, numa nota. As empresas integradas como a BP, Shell, TotalEnergies e Eni reduziram significativamente os níveis de dívida nos últimos anos e os rácios de crédito melhoraram, de acordo com a firma. "O desempenho operacional ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.