DJ MARKET TALK: Petrolíferas recuam com queda dos preços do petróleo

(DJ Bolsa)-- As ações das petrolíferas europeias recuam com a queda dos preços do petróleo, prejudicados pela subida do dólar e pelo alívio do apetite pelo risco no final da semana, diz a OANDA. As ações da Royal Dutch Shell, da BP, da Total e da Eni estão em queda, numa altura em que o Brent desce 1,5% para $44,24. "Mesmo assim, não estamos muito afastados do intervalo elevado do crude, a questão é se pode ser sustentado ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone