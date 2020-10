DJ MARKET TALK: Petrolíferas recuam com receios do vírus

(DJ Bolsa)-- As ações das principais petrolíferas recuam com os receios sobre novos confinamentos por causa do coronavírus. A BP, a Eni, a Repsol, a Royal Dutch Shell e a Total estão em queda significativa, numa altura em que o Brent recua 3,3% para $40,32. A CMC Markets diz que os preços têm subido nos últimos dias com os receios causados pelo mau tempo no Golfo do México. "Colocando de lado a situação ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

