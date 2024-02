DJ MARKET TALK: Petrolíferas sobem com resultados da BP, tensões no Médio Oriente

(DJ Bolsa)-- As ações das petrolíferas europeias sobem depois dos resultados anuais positivos da BP e à medida que os preços do crude ganham com as tensões do Médio Oriente. As ações da BP aceleram 5,3% e outras grandes petrolíferas europeias como a TotalEnergies, Shell, Eni e Equinor avançam depois de a BP ter reportado um lucro melhor que o esperado no quarto trimestre e uma recompra de ações de $1,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.