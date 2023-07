DJ MARKET TALK: P&G carrega no travão das recompras de ações

(DJ Bolsa)-- Juntamente com as previsões de uma subida das vendas e lucros no novo ano fiscal, a Procter & Gamble disse que vai abrandar a atividade de recompras de ações. A P&G disse que planeia recomprar ações no valor de $5mM-$6mM no ano fiscal de 2024 depois de ter recomprado $7,4mM no ano fiscal de 2023. Comando os mais de $9mM em dividendos, a P&G planeia devolver cerca de $14mM-$15mM aos acionistas durante o ano fiscal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.