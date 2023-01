DJ MARKET TALK: P&G vai continuar a aumentar os preços perante desafios macro

(DJ Bolsa)-- A Procter & Gamble continua à espera de mais volatilidade nos custos, moedas e dinâmicas do consumidor enquanto entra na segunda metade do ano fiscal que termina a 30 de junho, diz o CFO Andre Schulten, numa conference call. A empresa de bens de consumo prevê um impacto pior do que o esperado da inflação nas cadeias de fornecimento, despesas com transportes e custos das matérias-primas, diz Schulten. "Estes desafios ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.