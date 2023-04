DJ MARKET TALK: PIB alemão no 1T sugere que crescimento de 2023 será lento

(DJ Bolsa)-- A Alemanha evitou por pouco uma recessão técnica no inverno, e a questão de conseguir ou não evitar uma contração no total de 2023 continua em dúvida, diz Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe da KfW, numa nota. A economia estagnou no primeiro trimestre, com a recuperação da indústria desde a viragem do ano a ser suficiente para compensar os contínuos obstáculos sobre o consumo, diz Koehler-Geib.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.