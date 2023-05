DJ MARKET TALK: PIB da Alemanha pode ter empurrado Zona Euro para estagnação

(DJ Bolsa)-- A revisão em baixa do PIB do primeiro trimestre da Alemanha significa que a economia da Zona Euro provavelmente estagnou no primeiro trimestre em vez de se expandir 0,1% em cadeia, diz Franziska Palmas, economista sénior para a Europa da Capital Economics, numa nota. Depois da contração de 0,5% no quarto trimestre, a Alemanha tem sido de longe a economia com o pior desempenho dentro da Zona Euro nos dois últimos trimestres, diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.