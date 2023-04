DJ MARKET TALK: PIB da China no primeiro trimestre deve confirmar recuperação

(DJ Bolsa)-- Os dados do produto interno bruto do primeiro trimestre da China, divulgados na terça-feira, devem confirmar a recuperação do país, diz Christoph Siepmann, economista sénior da Generali Investments, numa nota. Embora o consenso de crescimento de 4,0% em termos homólogos possa ser algo otimista, a Generali prevê sinais de recuperação, com o segundo trimestre a dever mostrar ainda mais recuperação ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.