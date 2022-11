DJ MARKET TALK: PIB da China pode acelerar em 2023 - Morgan Stanley

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico da China pode acelerar para 5,0% em 2023, graças a uma recuperação do consumo privado, dizem economistas do Morgan Stanley numa nota. Os economistas preveem que a China cresça 3,2% este ano, enquanto as restrições ligadas à pandemia continuam a pesar na economia. O banco prevê que o país pode reabrir totalmente as suas fronteiras no segundo trimestre, um processo que pode demorar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.