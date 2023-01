DJ MARKET TALK: PIB da China pode acelerar para 5,1% em 2023 - Mizuho

(DJ Bolsa)-- O crescimento do produto interno bruto da China pode acelerar para 5,1% em 2023, com a robustez a fazer sentir a partir do 2T depois de o país alcançar a imunidade de grupo, dizem analistas do Mizuho numa nota. "Prevemos que o PBOC corte a taxa benchmark dos depósitos a um ano pela primeira vez em oito anos num total de 15 pontos base, para ajudar os bancos com a margem financeira e reduzir as taxas hipotecárias", diz o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.