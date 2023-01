DJ MARKET TALK: PIB da China pode alcançar 4,3% em 2023

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China deve melhorar para 4,3% em 2023 e atingir os 7,1% em 2024, quando os benefícios da reabertura se concretizarem totalmente, disse o economista da Moody's Harry Murphy Cruise, que prevê um ano de 2023 turbulento para a economia chinesa, já que o país precisa de enfrentar a ameaça de infeções em massa, a deterioração do mercado imobiliário e exportações mais fracas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.