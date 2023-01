DJ MARKET TALK: PIB da China pode crescer 4,8% em 2023

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China pode acelerar para 4,8% em 2023, com o país pronto para se concentrar na retoma da procura interna, e o banco central deve injetar mais liquidez este ano, disse o economista da Generali Investments Christoph Siepmann. A reabertura da China ocorre numa altura em que as vendas a retalho e o setor imobiliário do país estão a cair e as exportações estão a diminuir devido à desaceleraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.