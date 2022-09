DJ MARKET TALK: PIB da China pode crescer 5,5% no segundo semestre de 2023

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China deve subir para cerca de 5,5% no segundo semestre de 2023 se Beijing reabrir a segunda maior economia do mundo na primavera do próximo ano, diz o Morgan Stanley numa nota de research. O banco de investimento diz que o crescimento do PIB da China ainda será fraco, a rondar os 3%, entre o terceiro trimestre deste ano e o primeiro trimestre de 2023. "Esperamos que a reabertura da economia aconteça, visto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.