DJ MARKET TALK: PIB da China pode crescer em média 4% /ano - UBS

(DJ Bolsa)-- O crescimento do produto interno bruto da China pode ser em média de mais de 4% por ano esta década, aproximando-se de 5% no início do período e caindo para cerca de 3,5% até 2030, diz a economista do UBS Tao Wang numa nota. Esse ímpeto deve ser liderado por um crescimento médio da produtividade de cerca de 0,3%, crescimento do capital de mais de 2,5%, diz Wang. Embora a população em idade ativa esteja a diminuir,...