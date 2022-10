DJ MARKET TALK: PIB da China pode crescer em média 4,0% a 4,5% esta década

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China pode atingir uma média de 4,0% a 4,5% esta década e abrandar depois disso, dissipando algumas preocupações do mercado de que o governo chinês deixou de se concentrar na expansão económica, disse Tao Wang, economista-chefe do UBS Investment Bank, numa nota de research. Wang prevê que o país mantenha a atual política de zero Covid-19, com restrições que provavelmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.