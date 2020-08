DJ MARKET TALK: PIB da Suécia não vai cair tanto como o da Zona Euro e dos EUA

(DJ Bolsa)--A estimativa rápida do PIB da Suécia do segundo trimestre não deve ser agradável de se ver na quarta-feira, refere o Nordea. Uma sondagem do The Wall Street Journal prevê uma contração de 7,9% em cadeia e 7,4% em termos homólogos. Embora seja uma contração significativa, esta será menos significativa do que as quedas de 12,1% na Zona Euro e de 9,5% nos EUA. "Contudo, é demasiado cedo para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone