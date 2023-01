DJ MARKET TALK: PIB da Zona Euro deve crescer ligeiramente em 2023

(DJ Bolsa)-- Os economistas do BNP Paribas Markets 360 elevaram a projeção para o crescmento do produto interno bruto da Zona Euro, prevendo uma expansão de 0,2% em 2023 face à anterior de uma contração de 0,5%. Há menos pessimismo no início do ano, diz a equipa. "O sentimento em relação às perspetivas económicas melhorou no início de 2023, sobretudo face a parte de meados e final de 2022, quando ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.