DJ MARKET TALK: PIB da Zona Euro deve recuperar fortemente no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- As medidas de confinamento impostas em vários países da Zona Euro vão pesar no crescimento do produto interno bruto no primeiro trimestre de 2021, mas uma recuperação forte pode ser esperada no segundo trimestre, diz a Julius Baer. A retirada das restrições, mais vacinações e a procura acumulada vão impulsionar de forma significativa o crescimento do PIB acima da média no segundo trimestre, diz David ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

