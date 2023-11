DJ MARKET TALK: PIB de 2024 da China pode abrandar para 4,4% - UBS

(DJ Bolsa)-- O crescimento do PIB da China deve abrandar para 4,4% em 2024, face aos projetados 5,2% deste ano, uma vez que o abrandamento do imobiliário pesa no investimento em geral e pressiona a confiança do consumidor, dizem economistas do UBS numa nota. A recuperação pós-Covid do consumo e dos serviços pode continuar no próximo ano e pode haver alguma expansão orçamental para ajudar o investimento em infraestruturas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.