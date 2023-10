(DJ Bolsa)-- A Fitch Ratings disse que o crescimento do produto interno bruto real de França deve ser de 1,1% em 2024, abaixo da previsão anterior de 1,3%, devido à "queda do consumo e ligeira descida do comércio líquido". A economia de França deve crescer 0,8% este ano, acima da previsão de 0,6% para a Zona Euro, diz a Fitch. Em 2025, França deve crescer 1,7% "com a recuperação do consumo privado"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.