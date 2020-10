DJ MARKET TALK: PIB de França recuperou no 3T mas o foco já está no 4T

(DJ Bolsa)-- A atividade económica de França recuperou inicialmente mais do que se previa após o fim do primeiro confinamento, mas as novas medidas para conter a propagação do vírus ameaçam colocar a economia em marcha-atrás, diz Chantana Sam, economista do HSBC. O PIB de França cresceu 18,2% no 3T -- muito acima do consenso de 15,0%, mas ainda assim 4,1% abaixo do 4T de 2019, com o investimento a ficar bastante aqué... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

