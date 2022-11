DJ MARKET TALK: PIB do 3T do R Unido mostra que continua na cauda do G-7

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido é a única que contraiu entre os seis países do G-7 que já reportaram as estimativas de crescimento, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota. A economia do Reino Unido está mais afetada por obstáculos orçamentais e da política monetária, e por danos de longo prazo provocados pela pandemia e pelo Brexit, diz. A contração ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.