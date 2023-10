DJ MARKET TALK: PIB do 3T dos EUA deve beneficiar com exportações

(DJ Bolsa)-- O aumento das exportações deve impulsionar o crescimento dos EUA no terceiro trimestre mas isso pode ser um fenómeno de curta duração, dizem os economistas Ian Shepherdson e Kieran Clancy, da Pantheon Macroeconomics, numa nota. As exportações terão disparado cerca de 11%, ao passo que as importações caíram ligeiramente, acrescentando ao contributo do comércio de cerca de 1,5 pontos ao crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.