DJ MARKET TALK: PIB do Japão pode crescer moderadamente no 3T

(DJ Bolsa)-- As exportações líquidas mais fortes devem ajudar o PIB do Japão a crescer uns ligeiros 0,2% no 3T face ao trimestre anterior, diz a Moody's Analytics na revisão económica semanal à região Ásia-Pacífico. As exportações de bens aceleraram graças ao aumento das expedições de carros, e o turismo doméstico melhorou as exportações dos serviços, diz a Moody'... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.