DJ MARKET TALK: PIB do R Unido caiu no 2T com jubileu da rainha Isabel II

(DJ Bolsa)--A ligeira queda no PIB do Reino Unido no segundo trimestre é um efeito do feriado extra para marcar o Jubileu de Platina da rainha Isabel II, e não um sinal de que a economia já está em recessão, disse o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, Samuel Tombs. Enquanto alguns setores beneficiaram do feriado extra, como a hotelaria e a restauração, a maioria foi prejudicada pelas ausências de ...

