DJ MARKET TALK: PIB do Reino Unido deve contrair-se no próximo ano - S&P

(DJ Bolsa)-- A S&P Global Ratings disse nas previsões mais recentes que o PIB do Reino Unido deve contrair-se em 0,5% no próximo ano. Boris Glass, economista sénior da S&P Global Ratings, diz que "com a inflação a subir mais durante o inverno, o consumo privado deve contrair-se, levando a economia do Reino Unido de forma mais abrangente para uma recessão técnica ligeira". O PIB do Reino Unido deve crescer 1,4% ...