DJ MARKET TALK: PIB do Reino Unido deve ficar atrás de outras economias

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido deve registar o crescimento mais lento entre as maiores economias do mundo no próximo ano, com o peso das taxas de juro elevadas, de acordo com as novas projeções do Fundo Monetário Internacional esta terça-feira. O país deve crescer apenas 0,6% em 2024, estima o FMI, menos que os outros membros do G-7 e abaixo da previsão anterior de 1,0%. Contudo, o fundo elevou a previsão de crescimento para 2023 ...