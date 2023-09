DJ MARKET TALK: PIB do Reino Unido deve ser reduzido no próximo ano

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico do Reino Unido deve continuar contido em 2024, dada a inflação elevada e a "as taxas da política monetária devem ficar cada vez mais restritivas em termos reais à medida que a inflação vai diminuindo", disse a S&P Global Ratings num relatório. A S&P disse que o crescimento do PIB do Reino Unido deve ser de 0,3% este ano e 0,5% em 2024. O economista sénior da S&... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.