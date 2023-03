DJ MARKET TALK: PIB do Reino Unido pode levar BOE a rever projeções

(DJ Bolsa)-- O crescimento do produto interno bruto do Reino Unido de 0,3% em janeiro foi mais forte do que o esperado e dá a perspetiva de que o Banco de Inglaterra, ou BOE, pode atualizar a previsão de crescimento do PIB de -0,1% para o primeiro trimestre, disseram analistas do RBC Capital Markets. Os mercados antecipavam um crescimento de 0,1% do PIB do Reino Unido em janeiro, disse o RBC. "O início do trimestre foi mais forte do que o esperado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.