DJ MARKET TALK: PIB do Reino Unido reforça argumento de subida do BOE ser inevitável

(DJ Bolsa)-- Em abril, um mês pobre para os construtores de casas foi mitigado pelo comércio robusto em bares e pubs, diz Richard Hunter, responsável de mercados da Interactive Investor, numa nota. O PIB subiu 0,2% em cadeia, motivado pelos serviços, com o maior contributo a vir das atividades de alimentos e bebidas, de acordo com a agência de estatísticas do Reino Unido. Além dos dados de terça-feira que mostraram um forte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.