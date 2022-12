DJ MARKET TALK: PIB dos EUA revisto em alta; sobe 2,9% no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA cresceu a um ritmo superior ao inicialmente estimado no terceiro trimestre, de acordo com a leitura mais recente do Departamento do Comércio. O PIB aumentou 2,9% entre julho e setembro face a uma estimativa inicial de 2,6% e acima das expetativas de economistas de um ganho de 2,7%. Um dos fatores foi a revisão em alta do consumo, que representa a maior parte da atividade económica, que subiu 1,7% contra uma estimativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.