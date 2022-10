DJ MARKET TALK: PIB espanhol deve abrandar para crescimento de 1,5% em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia espanhola vai crescer apenas 1,5% em 2023, comparando com uma previsão de 4,1% para este ano, impulsionada pela forte recuperação face à pandemia da Covid-19 no primeiro semestre do ano, diz a Scope Ratings numa nota. "Os benefícios económicos das tendências do pós-confinamento, como uma forte recuperação do turismo e o preenchimento dos livros de encomendas, desapareceram rapidamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.