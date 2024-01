DJ MARKET TALK: PIB estagna mas Norges Bank sem pressa para cortar taxas

(DJ Bolsa)-- O produto interno bruto continental da Noruega voltou a estagnar em novembro, mas praticamente em linha com as projeções do Norges Bank, pelo que é um indicador neutro para o rumo das taxas de juro, diz o economista-chefe do Handelsbanken para a Noruega, Marius Gonsholt Hov. O PIB continental contraiu 0,2% em cadeia, numa leitura repleta de fatores voláteis como a eletricidade e a pesca. Em termos ajustados a estes componentes, o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.