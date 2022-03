DJ MARKET TALK: PIB global deve manter-se acima da média em 2022

(DJ Bolsa)-- O conflito entre a Rússia e a Ucrânia deve agravar-se nos próximos dias, mas tal como durante a Guerra Fria ambas as partes vão eventualmente chegar a um entendimento que permita seguir um caminho de benefício mútuo, diz a BCA Research. "A estabilização das relações geopolíticas, em conjunto com o fim de obstáculos relacionados com a pandemia, devem manter o crescimento global acima da ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone